Фондовые индексы США обвалились на фоне прогнозов о новой волне коронавируса

Фото: S&P (S&P)

Все основные индексы США упали на более 5%

Все три основных фондовых индекса Соединенных Штатов упали в четверг, 11 июня, более чем на пять процентов, зафиксировав свой худший результат за несколько недель. Причина - неутешительные экономические прогнозы из-за возможной второй волны коронавируса.

Об этом сообщает CGTN и канал CNN.

Услышав суровые экономические прогнозы Федерального резерва США, инвесторы отреагировали таким образом:

- индекс Dow Jones упал на 1 861,8 пункта или на 6,9% до 25 128.

- S&P 500 снизился на 188 пунктов или на 5,9% до 3 002,1.

- Nasdaq закрылся на 527,6 пункта ниже или на 5,2% до 9 492,7.

Все три индекса показали худшие результаты с 16 марта. Тогда резкое падение стало последствием опасений о том, как пандемия повлияет на экономику. Сейчас же резкое падение индексов произошло из-за роста числа случаев заражения и смертей от COVID-19 в Штатах.

Инвесторы опасаются, что грядет вторая волна инфекции и это может заставить многие предприятия закрыться на карантин снова.

"Мы не можем вновь закрыть экономику. Я считаю, что мы поняли, что закрытие экономики наносит еще больший урон - не только экономический, но и в других областях", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Он добавил, что в следующем месяце в экономику страны направят более 1 трлн долларов.

Напомним, 24 марта Индекс Dow Jones показал самый большой с 1933 года процентный прирост за один день после объявления планов властей о спасении экономики.

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Автор: РБК-Украина