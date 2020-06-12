Фондові індекси США впали після прогнозів про нову хвилю коронавірусу

Фото: S&P (S&P)

Всі основні індекси США впали на понад 5%

Всі три основних фондових індекси Сполучених Штатів впали в четвер, 11 червня, більш ніж на п'ять відсотків, зафіксувавши свій найгірший результат за кілька тижнів. Причина - невтішні економічні прогнози через можливу другу хвилю коронавірусу.

Про це повідомляє CGTN і канал CNN.

Почувши суворі економічні прогнози Федерального резерву США, інвестори відреагували таким чином:

- індекс Dow Jones впав на 1 861,8 пункту або на 6,9% до 25 128.

- S&P 500 знизився на 188 пунктів, або на 5,9% до 3 002,1.

- Nasdaq закрився на 527,6 пункту нижче або на 5,2% до 9 492,7.

Всі три індекси показали найгірші результати з 16 березня. Тоді різке падіння стало наслідком побоювань про те, як пандемія вплине на економіку. Зараз же різке падіння індексів відбулося за рахунок зростання кількості випадків зараження і смертей від COVID-19 в Штатах.

Інвестори побоюються, що насувається друга хвиля інфекції і це може змусити багато підприємств закритися на карантин знову.

"Ми не можемо знову закрити економіку. Я вважаю, що ми зрозуміли, що закриття економіки завдає ще більшої шкоди - не тільки економічної, але й в інших областях", - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Він додав, що в наступному місяці на порятунок американської економіки направлять понад 1 трлн доларів.

Нагадаємо, 24 березня Індекс Dow Jones показав найбільший з 1933 року відсотковий приріст за один день після оголошення планів влади про порятунок економіки.

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Автор: РБК-Україна