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Фондовые индексы США на максимумах из-за ожиданий рекордного экономического роста

Новина українською → Понедельник 05 апреля 2021 18:00
Фондовые индексы США на максимумах из-за ожиданий рекордного экономического роста Фото: Уолл-стрит растет в ожидании восстановления экономики (www.dowjones.com)
Автор: Александр Белоус

Индексы S&P 500 и Dow достигли рекордных максимумов в понедельник, 5 апреля, так как инвесторы приветствовали сильные данные о занятости и по сектору услуг. Эти данные сигнализируют о том, что в 2021 году будет наблюдаться лучший годовой экономический рост почти за четыре десятилетия.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс института ISM за март показал скачок активности в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США. Индекс достиг уровня 63,7, и это был самый высокий показатель за всю историю опроса.

Кроме того, пятничный отчет показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в марте выросло на 916 тысяч.

Быстрая вакцинация и дополнительные государственные стимулы, помогают S&P 500 и Dow достичь рекордных высот.

Индекс Dow Jones вырос на 0,91%, до 33 456,31 пунктов, S&P 500 вырос на 3 0,85%, до 4054,17, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,82% до 13 590,81 пунктов.

Nasdaq по-прежнему примерно на 5% ниже своего рекордного пика февраля, поскольку акции высокотехнологичных компаний только восстанавливаются после отката из-за резкого скачка доходности облигаций.

Акции Tesla Inc выросли на 6% после того, как самый дорогой автопроизводитель в мире объявил о рекордных поставках.

Как сообщало РБК-Украина, 6 марта, сенат Конгресса США принял пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов. Данный план базируется на предложенной президентом США Джо Байденом программе.

Напомним, президент США Джо Байден представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности страны объемом 2 трлн долларов.

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