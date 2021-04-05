Фондові індекси США на максимумах через очікування рекордного економічного зростання
Індекси S&P 500 і Dow досягли рекордних максимумів у понеділок, 5 квітня, оскільки інвестори вітали сильні дані про зайнятість та по сектору послуг. Ці дані сигналізують про те, що у 2021 році буде спостерігатися краще річне економічне зростання майже за чотири десятиліття.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Індекс інституту ISM за березень показав стрибок активності в секторі послуг, на який припадає більше двох третин економічної активності в США. Індекс досяг рівня 63,7, і це був найвищий показник за всю історію опитування.
Крім того, п'ятничний звіт показав, що число робочих місць в несільськогосподарському секторі США в березні зросло на 916 тисяч.
Швидка вакцинація і додаткові державні стимули, допомагають S&P 500 і Dow досягти рекордних висот.
Індекс Dow Jones виріс на 0,91%, до 33 456,31 пунктів, S&P 500 виріс на 3 0,85%, до 4054,17, а індекс Nasdaq Composite виріс на 0,82% до 13 590,81 пунктів.
Nasdaq раніше приблизно на 5% нижче свого рекордного піку лютого, оскільки акції високотехнологічних компаній тільки відновлюються після відкату після різкого стрибка прибутковості облігацій.
Акції Tesla Inc зросли на 6% після того, як найдорожчий автовиробник у світі оголосив про рекордні поставки.
Як повідомляло РБК-Україна, 6 березня, сенат Конгресу США ухвалив пакет стимулюючих економіку заходів у розмірі 1,9 трлн доларів. Даний план базується на запропонованій президентом США Джо Байденом програмі.
Нагадаємо, президент США Джо Байден представив план з оновлення інфраструктури та промисловості країни обсягом 2 трлн доларів.