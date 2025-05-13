Фонди допомагали, але контроль слабкий: як ЄС оцінив підтримку українських біженців

У Євросоюзі визнали ефективною програму CARE для українських біженців. Однак зазначають, що вона потрібно покращити моніторинг.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Раду Європейського Союзу .

Європейська рада затвердила висновки щодо звіту Європейської рахункової палати про те, як ЄС використовував кошти політики згуртованості для підтримки українських біженців. Йдеться про оцінку програми CARE - Cohesion’s Action for Refugees in Europe, створеної після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Що показав аудит

У звіті Рахункової палати зазначено, що ініціатива CARE дійсно допомогла державам-членам ЄС швидше використовувати доступні кошти згуртованості для реагування на міграційну кризу. Програми забезпечили гнучкість, швидке фінансування та спрощені процедури для реалізації проєктів.

Втім, аудитори вказали на серйозні проблеми з контролем і моніторингом:

не вся допомога враховується в офіційній звітності,

відсутні повні дані щодо використання коштів,

оцінити ефективність заходів складно через нестачу інформації.

Ризики для майбутнього

Рада ЄС погодилася з висновком, що часте використання фондів згуртованості для кризових ситуацій може послабити їхню головну мету - зменшення соціальних та економічних дисбалансів між регіонами Європи.

Водночас ЄС наголосив, що в разі нових кризових ініціатив Єврокомісія має забезпечити ефективну систему моніторингу - з достатньою кількістю даних для оцінки результатів, але без зайвого бюрократичного навантаження.

Зазначимо, CARE, CARE Plus і FAST-CARE - три механізми, запроваджені ЄС у 2022-2023 роках для швидкої допомоги країнам, які приймають українських біженців. Вони дозволили переорієнтувати кошти з фондів згуртованості 2014-2020 та 2021-2027 років.