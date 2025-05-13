Фонды помогали, но контроль слабый: как ЕС оценил поддержку украинских беженцев

В Евросоюзе признали эффективной программу CARE для украинских беженцев. Однако отмечают, что она нужно улучшить мониторинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет Европейского Союза .

Европейский совет утвердил выводы по отчету Европейской счетной палаты о том, как ЕС использовал средства политики сплоченности для поддержки украинских беженцев. Речь идет об оценке программы CARE - Cohesion's Action for Refugees in Europe, созданной после начала полномасштабной войны России против Украины.

Что показал аудит

В отчете Счетной палаты указано, что инициатива CARE действительно помогла государствам-членам ЕС быстрее использовать доступные средства сплоченности для реагирования на миграционный кризис. Программы обеспечили гибкость, быстрое финансирование и упрощенные процедуры для реализации проектов.

Впрочем, аудиторы указали на серьезные проблемы с контролем и мониторингом:

не вся помощь учитывается в официальной отчетности,

отсутствуют полные данные по использованию средств,

оценить эффективность мероприятий сложно из-за недостатка информации.

Риски для будущего

Совет ЕС согласился с выводом, что частое использование фондов сплоченности для кризисных ситуаций может ослабить их главную цель - уменьшение социальных и экономических дисбалансов между регионами Европы.

В то же время ЕС подчеркнул, что в случае новых кризисных инициатив Еврокомиссия должна обеспечить эффективную систему мониторинга - с достаточным количеством данных для оценки результатов, но без лишней бюрократической нагрузки.

Отметим, CARE, CARE Plus и FAST-CARE - три механизма, введенные ЕС в 2022-2023 годах для быстрой помощи странам, которые принимают украинских беженцев. Они позволили переориентировать средства из фондов сплоченности 2014-2020 и 2021-2027 годов.