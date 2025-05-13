Фонды помогали, но контроль слабый: как ЕС оценил поддержку украинских беженцев
В Евросоюзе признали эффективной программу CARE для украинских беженцев. Однако отмечают, что она нужно улучшить мониторинг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет Европейского Союза.
Европейский совет утвердил выводы по отчету Европейской счетной палаты о том, как ЕС использовал средства политики сплоченности для поддержки украинских беженцев. Речь идет об оценке программы CARE - Cohesion's Action for Refugees in Europe, созданной после начала полномасштабной войны России против Украины.
Что показал аудит
В отчете Счетной палаты указано, что инициатива CARE действительно помогла государствам-членам ЕС быстрее использовать доступные средства сплоченности для реагирования на миграционный кризис. Программы обеспечили гибкость, быстрое финансирование и упрощенные процедуры для реализации проектов.
Впрочем, аудиторы указали на серьезные проблемы с контролем и мониторингом:
- не вся помощь учитывается в официальной отчетности,
- отсутствуют полные данные по использованию средств,
- оценить эффективность мероприятий сложно из-за недостатка информации.
Риски для будущего
Совет ЕС согласился с выводом, что частое использование фондов сплоченности для кризисных ситуаций может ослабить их главную цель - уменьшение социальных и экономических дисбалансов между регионами Европы.
В то же время ЕС подчеркнул, что в случае новых кризисных инициатив Еврокомиссия должна обеспечить эффективную систему мониторинга - с достаточным количеством данных для оценки результатов, но без лишней бюрократической нагрузки.
Отметим, CARE, CARE Plus и FAST-CARE - три механизма, введенные ЕС в 2022-2023 годах для быстрой помощи странам, которые принимают украинских беженцев. Они позволили переориентировать средства из фондов сплоченности 2014-2020 и 2021-2027 годов.
Ранее РБК-Украина писало, что страны ЕС уже в июне могут принять решение относительно будущего правового статуса украинских беженцев после завершения действия режима временной защиты, который продлится до марта 2026 года.
Премьер Чехии Петр Фиала напомнил, что нельзя ждать до последнего момента - поэтому ключевое обсуждение этого вопроса запланировано на заседание Совета министров внутренних дел ЕС в июне 2025 года. Именно там, возможно, будет согласована общая позиция Евросоюза и предложено решение относительно дальнейшего статуса украинцев.
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