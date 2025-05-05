Усе вирішиться в червні: у Чехії зробили заяву про правила для українських біженців
Країни Євросоюзу можуть вирішити питання про правовий статус українських біженців уже в червні. Тоді відбудеться засідання Ради міністрів внутрішніх справ.
Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр Чехії Петр Фіала.
Він нагадав, що тимчасовий захист українців у Євросоюзі діє до березня 2026 року. І блок не може чекати до останньої хвилини з тим, який статус в українців буде після цього.
"Дискусії тривають, але головна дискусія буде в червні, коли відбуватиметься засідання Ради міністрів внутрішніх справ, де візьме участь міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. Там, я сподіваюся, буде визначена європейська позиція і запропоноване рішення. Ми завжди говоримо, що пропозиції залежатимуть від розвитку актуальної ситуації, але пам'ятаємо, що потрібно вирішити, що буде після березня 2026 року", - додав Фіала.
Прем'єр також зазначив, що Чехія прийняла найбільше українців на душу населення після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Чехії працюють 160 тисяч українських біженців.
Згідно з офіційними даними, у Чехії проживають близько 600 тисяч українців, серед яких 390 тисяч отримали статус тимчасового захисту.
Статус українців у ЄС
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що українці в ЄС можуть втратити статус тимчасового захисту. Зокрема, у блоку немає плану на випадок, якщо Україна і Росія почнуть припинення вогню.
Реагуючи на таку інформацію, віцепрем'єр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов наголосив, що говорити про зміну статусу українців у ЄС можна лише після міцного миру між Україною та Росією.
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