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У Фонді держмайна розповіли подробиці рейдерського захоплення ОГХК

Новини » Надзвичайні події     17.04.2020 - 17:40
У Фонді держмайна розповіли подробиці рейдерського захоплення ОГХК
Ілюстративне фото (spfu.gov.ua)

За словами голови Фонду, контроль над ОГХК хотів захопити колишній директор

У Фонді держмайна заявили, що рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) організував і очолив колишній директор компанії Олександр Гладушко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду.

За словами голови Фонду Дмитра Сенниченка, Гладушко разом із колишнім менеджментом підприємтсва спробували захопити контроль над компанією.

"Сьогодні зранку відбулася спроба попереднього менеджменту АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" на чолі з О. Гладушко отримати контроль над стратегічною державною компанією", - йдеться у його заяві.

Сенниченко також розповів, що проти попереднього менеджменту ДП детективи Національного антикорупційного бюро завели кілька кримінальних справ за завдання збитків ОГХК на суму близько 13 млн доларів США.

"Фонд державного майна України разом з правоохоронними органами не допустить рейдерського захоплення державного підприємства і завершить процеси залучення інвестора через приватизацію", - зазначив голова ФДУ.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Фонді державного майна заявили про рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Разом з тим, у Національній поліції відмовились називати події в ОГХК рейдерським захопленням.

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