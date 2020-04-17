В Фонде госимущества рассказали о ситуации на предприятии ОГКХ

Заместитель директора департамента коммуникаций Фонда государственного имущества Украины Николай Ганич в комментарии РБК-Украина подтвердил информацию о рейдерский захват "Объединенной горно-химической компании (ОГХК).

По его словам, на месте находится полиция и действующий менеджмент.

"Полиция на месте. Здесь также находится действующий менеджмент, который был назначен Фондом государственного имущества. Бывший менеджмент компании пришел сегодня на предприятие с ксерокопией решения суда. Есть вопросы к правомерности этого документа. Они зашли в помещение офиса, заняли рабочие места и делают вид, что выполняют обязанности. Хотя не имеют на это законного права. Мы делаем все, чтобы вернуть ситуацию в законное русло", - добавил он.

Напомним, 17 апреля в Фонде госимущества заявили, что сейчас происходит рейдерский захват предприятия ОГХК. В главном офисе компании возник конфликт между бывшими менеджерами и новым руководством.

Позже в полиции опровергли информацию относительно рейдерского захвата компании. По словам пресс-офицера полиции Соломенского района, ситуация точно не будет квалифицирована как рейдерский захват государственного предприятия.

Добавим, что в конце января была зафиксирована первая в этом году попытка рейдерского захвата компании. Данные о владельце компании "Профтим" было изменено на основании поддельной доверенности.