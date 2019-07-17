У Фонді гарантування вкладів змінився директор

Фото: Світлана Рекрут (fg.gov.ua)

ФГВФО очолила Світлана Рекрут

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звільнила Костянтина Ворушиліна з посади директора - розпорядника ФГВФО за власним бажанням з 17 липня. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, з 18 липня рада призначила директором-розпорядником ФГВФО Світлану Рекрут.

Звертаючись до працівників, Ворушилін сказав, що на сьогодні фонд повністю розрахувався за кредитами НБУ та розпочав дострокове повернення запозичень від Мінфіну, що залучалися для забезпечення виплат гарантованого державою відшкодування вкладникам банків. Загалом НБУ повернуто 20,15 млрд грн, а Мінфіну - 10,12 млрд грн, крім того, цим установам сплачено близько 11 млрд грн відсотків.

За словами Світлани Рекрут, перед Фондом стоять завдання продовження виконання зобов’язань перед кредиторами банків і державою. "Оскільки залишок боргу перед Міністерством фінансів на цей час перевищує 49 млрд грн у вигляді векселів та ще понад 67 млрд грн за відсотками, надважливим завданням, над яким фонд працюватиме найближчим часом, є реструктуризація відсотків за цими кредитами. Це дозволить розпочати дискусію про підвищення гарантованої суми", - сказала вона.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2019 року у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) налічувалося 77 банків-учасників. У стадії ліквідації перебувало 88 банків, тимчасова адміністрація працювала в банку "Фінансова ініціатива".

Відзначимо, сума коштів, що акумульовані фондом, станом на 1 квітня 2019 року становила 10,880 млрд грн. Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, станом на 1 квітня 2019 року склала 89,357 млрд грн.