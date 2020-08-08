Фонд Порошенко передал Винницкой районной больнице защитные костюмы

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

По словам главврача, благодаря помощи фонда - с начала эпидемии там не заболел ни один медик

"Благотворительный фонд Порошенко" передал Винницкой центральной районной больницы 200 костюмов и защитные противовирусные очки. Всего с начала эпидемии фонд передал больнице свыше 3,5 тысячи защитных костюмов, благодаря чему ни один медик там не заболел на COVID-19.

Об этом заявил главный врач Александр Кривовяз во время встречи коллектива медучреждения с супругами Порошенко.

"К началу эпидемии у нас было исторических 25 противочумных костюмов с 70-80 лет. И так мы должны начинать свою работу ", - рассказал врач.

По его словам, многопрофильную больницу, которая обслуживает 100 тысяч жителей района, обязали оперативно стать инфекционным заведением для приема больных средней тяжести и тяжелых.

"Мы превратились за 2 недели. Мы получили от Фонда Порошенко 3,5 тысячи костюмов, это кроме масок и других средств индивидуальной защиты. Благодаря этому у нас ни один сотрудник не заболел на COVID-19", - добавляет главный врач.

Он также напомнил, что благодаря поддержке Алексея Порошенко с 2016 года в больнице капитально отремонтировали гинекологическое, ЛОР отделение, родильное отделение, отделение экстренной и неотложной медицинской помощи, утеплили фасад и отремонтировали крышу.

В свою очередь, Порошенко подчеркнул, что защита врачей - должно быть для государства в приоритете. Потому что если заболеют врачи - некому будет лечить.

"Это для меня как воины на фронте. Первое - ты их защитить, а потом они будут защищать наше государство. Именно поэтому мы направили средства в Китай, заключили контракты на 100 000 костюмов. 30 тысяч нам из Китая дали, а 70 тысяч наших костюмов перекупили россияне. Мы тогда поехали в Корею, купили там. И всего более 130 тысяч костюмов было завезено для всей Украины", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что более 50 аппаратов ИВЛ были отремонтированы и снабжены расходниками. Тогда как с "коронавирусного фонда" власть не купила ни одного аппарата ИВЛ.

"Из собранных 63 миллиардов гривен из государственного бюджета в фонд борьбы с коронавирусом - из них закуплено ноль аппаратов ИВЛ. Как это так? Куда вы дели эти деньги? Их направили на финансирование не врачей, а силовиков и на дороги. Почему средства из фонда борьбы с коронавируса идут не на защиту врачей, не в закупку медицинского оборудования, средств защиты, а на дороги?" - добавляет он.

По его словам, только 3 миллиарда из фонда были распределены на медицинские сферу, а остальные не имеет отношения к коронавирусу - несмотря на то, что статистика последних недель неутешительная.

Лидер "Европейской солидарности" отмечает, что его фракция в парламенте будет бороться за внедрение общего страхования медиков от коронавируса.

"Мы будем биться для того, чтобы реализовать мою законодательную инициативу, чтобы застраховать врачей. Это очень хорошо, что у вас пока нет заболевших. И надеюсь, что их не будет. Но если врач заболел, как и воин на фронте, он должен быть застрахован. Заболел при выполнении своих обязанностей - государство и страховая компания должны выплатить компенсацию", - констатирует Порошенко.

Напомним, с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Roshen и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, советов 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.

В целом же у Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен, а суммарно за полтора года пятый президент потратил на благотворительность 300 млн грн.