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Фонд Порошенка передав Вінницькій районній лікарні захисні костюми

Вінницька область, Субота 08 серпня 2020 21:28
Фонд Порошенка передав Вінницькій районній лікарні захисні костюми
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

За словами головлікаря, завдяки допомозі фонду - з початку епідемії там не захворів жоден медик

"Благодійний фонд Порошенка" передав Вінницькій центральній районній лікарні 200 костюмів та захисні противірусні окуляри. Всього від початку епідемії фонд передав лікарні понад 3,5 тисячі захисних костюмів, завдяки чому жоден медик там не захворів на COVID-19.

Про це заявив головний лікар Олександр Кривов‘яз під час зустрічі колективу медзакладу із подружжям Порошенків.

"До початку епідемії в нас було історичних 25 протичумних костюмів з 70-80 років. І так ми мали починати свою роботу", - розповів лікар.

За його словами, багатопрофільну лікарню, яка обслуговує до 100 тисяч мешканців району, зобов’язали оперативно стати інфекційним закладом для прийому хворих середньої важкості та важких.

"Ми перетворилися за 2 тижні. Ми отримали від Фонду Порошенка 3,5 тисячі костюмів, це крім масок та інших засобів індивідуального захисту. Завдяки цьому у нас ні один співробітник не захворів на COVID-19", - додає головний лікар.

Він також нагадав, що завдяки підтримці Олексія Порошенка з 2016 року в лікарні капітально відремонтували гінекологічне, ЛОР відділення, пологове відділення, відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги, утеплили фасад і відремонтували дах.

Своєю чергою, Порошенка наголосив, що захист лікарів - має бути для держави в пріорітеті. Бо якщо захворіють лікарі - не буде кому лікувати.

"Це для мене як воїни на фронті. Перше - ти маєш їх захистити, а вже потім вони будуть захищати нашу державу. Саме тому направили кошти в Китай, уклали контракти на 100 тисяч костюмів. 30 тисяч нам з Китаю дали, а 70 тисяч наших костюмів перекупили росіяни. Ми тоді поїхали в Корею, купили там. І загалом понад 130 тисяч костюмів було завезено для всієї України", - заявив Порошенко.

Фонд Порошенка передав Вінницькій районній лікарні захисні костюми

Він також зазначив, що понад 50 апаратів ШВЛ були відремонтовані і забезпечені розхідниками. Тоді як з "коронавірусного фонду" влада не купила жодного апарату ШВЛ.

"Із зібраних 63 мільярдів гривень з державного бюджету у фонд боротьби з коронавірусом - з них закуплено нуль апаратів ШВЛ. Як це так? Куди ж ви діли ці гроші? Їх спрямували на фінансування не лікарів, а силовиків і на дороги. Чому кошти з фонду боротьби з коронавірусом йдуть не на захист лікарів, не на закупівлю медичного обладнання, засобів захисту, а на дороги?" - додає він.

За його словами, лише 3 мільярди з фонду були розподілені на медичні сферу, а решта не має відношення до коронавірусу - попри те, що статистика останніх тижнів невтішна.

Лідер "Європейської солідарності" наголошує, що його фракція у парламенті буде боротися за впровадження загального страхування медиків від коронавірусу.

"Ми будемо битися для того, щоб реалізувати мою законодавчу ініціативу, щоб застрахувати лікарів. Це дуже добре, що у вас поки що немає захворілих. І сподіваюся, що їх не буде. Але якщо лікар захворів, як і воїн на фронті, він має бути застрахований. Захворів при виконанні своїх обов`язків - держава і страхова компанія мають виплатити компенсацію", - констатує Порошенко.

Нагадаємо, від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Roshen і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, порад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

В цілому ж у Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено понад сто мільйонів гривень, а сумарно за півтора року п'ятий президент витратив на благодійність 300 млн грн.

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