Из Фонда по борьбе с COVID-19 израсходовали половину, - министр финансов

Из созданного для борьбы с коронавирусом фонда потратили почти половину. Сейчас принято решений на 27 млрд гривен.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью РБК-Украина.

Марченко рассказал, что у Международного валютного фонда (МВФ) есть вопрос к затраченным на борьбу с коронавирусом средствам. Сам министр считает, что в условиях быстрого проведения закупок возможны злоупотребления.

"Из 65 млрд гривен на сегодня принято решений на 27 млрд на безвозвратной основе. На поворотной - примерно 1,3 млрд гривен", - рассказал он.

Марченко отметил, что МВФ хотел, чтобы аудит провели четыре крупнейшие в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, но в Минфине предложили Госаудитслужбу. Отметим, что это ведомство подчиняется правительству.

"Мы уже сделали несколько шагов для того, чтобы показать прозрачность. По инициативе Минфина приняли постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев по закупкам фонда под COVID-19. Думаю, мы и дальше будем внедрять такого рода элементы", - добавил он.

Напомним, Шмыгаль рассказал, на что направляются средства из фонда борьбы с COVID-19.