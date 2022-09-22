Фонд соцстраху приєднають до Пенсійного фонду України: що це означає

Таким чином, уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку буде Пенсійний фонд України.

Як зазначили в Інформаційному управлінні Ради, з ухваленням закону усі пенсійні та страхові виплати, а також соціальні послуги, які потерпілі на виробництві та члени їх сімей на сьогодні отримують від Фонду соціального страхування України, зберігаються.

Закон передбачає, що Пенсійний фонд України та його територіальні органи є правонаступниками Фонду соціального страхування України, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції Фонду та їх відділень.

За підрахунками авторів законопроекту, за рахунок, зокрема, об’єднання споріднених функцій фондів та інформатизації системи страхування економія страхових коштів становитиме 2-3 лрд гривень на рік.

Як зазначили прес-службі Мінсоцполітики, можливості інформаційної системи Пенсійного фонду вже дозволили запровадити електронний лікарняний. "Подальша цифровізація процесів скоротить строки проходження коштів та дозволить пришвидшити отримання виплат та соціальних послуг в системі соціального страхування", - додали в прес-службі.