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Фонд соцстраха присоединят к Пенсионному фонду Украины: что это значит

Фото: Рада ликвидировала Фонд социального страхования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада внесла изменения в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Документ предусматривает присоединение Фонда социального страхования Украины к Пенсионному фонду Украины с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №3663 .

Таким образом, уполномоченным органом управления в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и несчастного случая будет Пенсионный фонд Украины.

Как отметили в Информационном управлении Радs, с принятием закона все пенсионные и страховые выплаты, а также социальные услуги, которые пострадавшие на производстве и члены их семей на сегодняшний день получают от Фонда социального страхования Украины, сохраняются.

Закон предусматривает, что Пенсионный фонд Украины и его территориальные органы правопреемники Фонда социального страхования Украины, его исполнительной дирекции, управлений исполнительной дирекции Фонда и их отделений.

По подсчетам авторов законопроекта, за счет, в частности, объединения родственных функций фондов и информатизации системы страхования экономия страховых средств составит 2-3 млрд гривен в год.

Как отметили в пресс-службе Минсоцполитики, возможности информационной системы Пенсионного фонда уже позволили ввести электронный больничный. "Дальнейшая цифровизация процессов сократит сроки прохождения средств и позволит ускорить получение выплат и социальных услуг в системе социального страхования", - добавили в пресс-службе.

Напомним, согласно решению правительства, с 1 октября 2022 года выплачивать назначенные субсидии и льготы будет Пенсионный фонд . А с 1 декабря Фонд также будет назначать субсидии и льготы.

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Верховная радаПенсионный фонд Украины