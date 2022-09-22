Фонд соцстраха присоединят к Пенсионному фонду Украины: что это значит

Таким образом, уполномоченным органом управления в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и несчастного случая будет Пенсионный фонд Украины.

Как отметили в Информационном управлении Радs, с принятием закона все пенсионные и страховые выплаты, а также социальные услуги, которые пострадавшие на производстве и члены их семей на сегодняшний день получают от Фонда социального страхования Украины, сохраняются.

Закон предусматривает, что Пенсионный фонд Украины и его территориальные органы правопреемники Фонда социального страхования Украины, его исполнительной дирекции, управлений исполнительной дирекции Фонда и их отделений.

По подсчетам авторов законопроекта, за счет, в частности, объединения родственных функций фондов и информатизации системы страхования экономия страховых средств составит 2-3 млрд гривен в год.

Как отметили в пресс-службе Минсоцполитики, возможности информационной системы Пенсионного фонда уже позволили ввести электронный больничный. "Дальнейшая цифровизация процессов сократит сроки прохождения средств и позволит ускорить получение выплат и социальных услуг в системе социального страхования", - добавили в пресс-службе.