Фонд соцстраха назвал суммы выплат за 2019 год

На счет Фонда социального страхования в течение 2019 года поступило 25,069 млрд грн, что составляет 99,6% от запланированной сметы. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как отметили в пресс-службе, расходная часть, в том числе, выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам, страховых выплат потерпевшим на производстве и финансирование медико-социальных услуг, выполнена на 98%. В целом в прошлом году фондом профинансировано 25,122 млрд грн.

В течение 2019 года Фонд соцстраха направил 8,235 млрд грн на финансирование ежемесячных страховых выплат для 205,7 тысяч пострадавших на производстве и членов их семей. На финансирование больничных, пособий по беременности и родам и на погребение перечислено 14,5 млрд грн.

Всего в прошлом году Фонд социального страхования обеспечил предоставление материального обеспечения для 2,4 млн работающих и страховых выплат для 205,7 тыс. пострадавших на производстве.

Отметим, Фонд социального страхования Украины в конце ноября 2019 года прекратил выплаты больничных и декретных, хотя на его счетах были средства. В фонде объясняли это решение тем, что фонд не имеет права выплачивать средства, пока Кабинет министров не примет решение об увеличении бюджета фонда.

После этого Кабинет министров принял формальное решение об увеличении бюджета фонда на 1,37 млрд грн.