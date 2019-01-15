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Фонд соцстраху назвав суму виплат за 2018 рік

Новини » Фінанси    15.01.2019 - 16:48
Фонд соцстраху назвав суму виплат за 2018 рік
Ілюстративне фото (msp.gov.ua)

Виплати з фону у 2018 році отримували 200 тис. осіб

Загальна сума видатків Фонд соціального страхування України у 2018 році склала 7,6 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

За даними прес-служби, виплати здійснювались для 208 тис. осіб, з яких понад 47 тис. є внутрішньо переміщеними особами. Розмір щомісячних страхових виплат зріс у середньому 31%.

У минулому році Фонд соціального страхування України провів три етапи перерахунків щомісячних страхових виплат. За підсумками першого етапу осучаснення з 01.01.2018 сума виплат збільшилась для майже 170 тисяч осіб. Крім того, з 01.03.2018 розмір страхових виплат збільшено на 20% для всіх потерпілих на виробництві. Під час третього етапу перерахунків виплати було підвищено для 4,2 тис. потерпілих з низьким розміром заробітної плати перед настанням страхового випадку, середній розмір щомісячних виплат у них збільшився на 49,5%.

Нагадаємо, Фонд соціального страхування України здійснює страхування на випадок тимчасової або стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також смерті потерпілого. У кожному із зазначених випадків передбачено страхові виплати безпосередньо потерпілим або членам їх сімей.

Як повідомляло РБК-Україна, середньоденний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, що надається Фондом соціального страхування України, станом на 1 жовтня 2018 року склав 217,03 грн, порівняно з 162,97 грн попереднього року, тобто зріс на 33,2%.

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