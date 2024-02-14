Фонд розвитку потенціалу України за координації МВФ розпочав роботу

У Києві пройшло інавгураційне засідання Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України (UCDF), який фінансуватиме розширену технічну допомогу для проведення реформ українською владою за координації Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Сьогоднішній початок роботи Фонду МВФ з розвитку спроможності України у Києві знаменує ключову віху в багатосторонніх зусиллях на підтримку амбітної програми економічних реформ українського уряду", - заявила Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник МВФ.

Учасники засідання схвалили початковий план роботи UCDF разом із його фінансуванням у розмірі 27,5 млн доларів, що покриватимуть технічну допомогу МВФ та партнерів упродовж 2024-2028 років. Поточні ресурси в розмірі 16,5 млн доларів надають такі країни-донори, як Нідерланди, Словаччина, Латвія, Японія та Литва. Водночас МВФ працює над тим, щоб збільшити бюджет фінансування до 65 млн доларів.

Як заявив голова НБУ України Андрій Пишний ухвалений робочий план UCDF зосереджений на ключових економічних і фінансових реформах, зокрема щодо регулювання фінансового сектора, грошово-кредитної політики.

"UCDF розпочав свою роботу і готовий надавати допомогу українським органам влади в рамках діяльності МВФ з розбудови потенціалу", - зазначив під час свого виступу керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей.

У засіданні 13 лютого взяли участь голова НБУ Андрій Пишний та його заступники, міністр фінансів Сергій Марченко, команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, та Гевіном Греєм, керівником місії МВФ в Україні, а також представники державних органів України та партнери з міжнародного розвитку.

Фонд UCDF

Нагадаємо, у травні 2023 року МВФ анонсував нову масштабну програму технічної допомоги для України з п’ятирічним горизонтом. Робочий план UCDF, схвалений Керівним комітетом, зосереджений на ключових економічних і фінансових реформах, які узгоджуються з реформами в межах програми розширеного фінансування України (EFF) МВФ.

Ключові напрямки Робочого плану UCDF:

фіскальні реформи (мобілізація доходів, управління державними фінансами);

грошово-кредитна політика;

регулювання фінансового сектору;

фінансова доброчесність та боротьба з корупцією;

статистика;

навчальні програми для українських посадовців з урахуванням потреб країни та технічна допомога щодо макроекономічної політики.

Нагадаємо, 12 лютого до Києва прибули представники Міжнародного валютного фонду. У планах була участь в інаугураційному засіданні керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ.