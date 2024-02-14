Фонд развития потенциала Украины при координации МВФ приступил к работе

В Киеве прошло инаугурационное заседание Управляющего комитета Фонда развития потенциала Украины (UCDF), который будет финансировать расширенную техническую помощь для проведения реформ украинскими властями при координации Международного валютного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Сегодняшнее начало работы Фонда МВФ по развитию возможностей Украины в Киеве знаменует ключевую веху в многосторонних усилиях в поддержку амбициозной программы экономических реформ украинского правительства", - заявила Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ.

Участники заседания одобрили первоначальный план работы UCDF вместе с его финансированием в размере 27,5 млн долларов, которые будут покрывать техническую помощь МВФ и партнеров в течение 2024-2028 годов. Текущие ресурсы в размере 16,5 млн долларов предоставляют такие страны-доноры как Нидерланды, Словакия, Латвия, Япония и Литва. В то же время, МВФ работает над тем, чтобы увеличить бюджет финансирования до 65 млн долларов.

Как заявил глава НБУ Украины Андрей Пышный принятый рабочий план UCDF сосредоточен на ключевых экономических и финансовых реформах, в частности, по регулированию финансового сектора, денежно-кредитной политике.

"UCDF начал свою работу и готов оказывать помощь украинским органам власти в рамках деятельности МВФ по развитию потенциала", - отметил во время своего выступления руководитель миссии МВФ в Украине Гевин Грей.

В заседании 13 февраля приняли участие глава НБУ Андрей Пышный и его заместители, министр финансов Сергей Марченко, команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ и Гевином Греем, руководителем миссии МВФ в Украине, а также представители государственных органов Украины и партнеры по международному развитию.

Фонд UCDF

Напомним, в мае 2023 года МВФ анонсировал новую масштабную программу технической помощи для Украины с пятилетним горизонтом. Рабочий план UCDF, одобренный Управляющим комитетом, сосредоточен на ключевых экономических и финансовых реформах, согласующихся с реформами в рамках программы расширенного финансирования Украины (EFF) МВФ.

Ключевые направления Рабочего плана UCDF:

фискальные реформы (мобилизация доходов, управление государственными деньгами);

денежно-кредитная политика;

регулирование финансового сектора;

финансовая добродетель и борьба с коррупцией;

статистика;

учебные программы для украинских чиновников с учетом потребностей страны и техническая помощь в макроэкономической политике.

Напомним, 12 февраля в Киев прибыли представители Международного валютного фонда. В планах было участие в инаугурационном заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, администрируемого МВФ.