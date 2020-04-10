В Фонд регионального развития вернули часть финансирования

В изменениях в Государственный бюджет на 2020-й год до повторного первого чтения решили вернуть часть финансирования Фонда регионального развития. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Корниенко, в настоящее время Фонд распоряжается той суммой средств, которые были в минулму году.

"Что касается регионального развития, то возвращена большая сумма в государственный Фонд регионального развития - 4,7 миллиарда гривен. Кажется, раньше там было 7 млрд, но по результатам прошлого года было недовыполнение более одного миллиарда. Фактически, мы выходим на ту сумму, которая была в прошлом году", - заявил Корниенко.

Он добавил, что сохранение финансирования позволит продолжить строительство школ и детских садов, а также сохранит большое количество рабочих мест.

"Проект большого строительства должно продолжаться и продолжаться. Потому что в этих условиях мы должны давать деньги, давать деньги работникам. Давайте люди будут подключаться к работе на инфраструктурных проектах", - сказал Корниенко.

Так, представитель фракции отметил, что обновленные предложения изменений в бюджет готовы поддержать депутаты, которые были не удовлетворены первым вариантом секвестра.

"Относительно бюджета. Та версия, которая завтра будет обсуждаться на совещании руководителей фракций и в понедельник, скорее всего, будет обсуждаться в зале, эта версия уже отработана в первую очередь депутатами. Потому что повторное первое чтение происходило в комитетах. Например, комитет гуманитарной и информационной политики и образовательный комитет, которые не голосовали за первую версию, теперь готовы голосовать. Ведь все, что касалось образования, было поправлено", - заявил Корниенко.

Напомним, в конце марта парламент не поддержал законопроект Кабмина №3279 про изменения в государственный бюджет на 2020 год, который нужно принять в связи с пандемией коронавируса. Направление документа на доработку в профильный комитет поддержали 273 парламентария.

Согласно закону, доходы государственного бюджета Украины на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе по общему фонду на 121,77 млрд грн.