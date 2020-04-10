У Фонд регіонального розвитку повернули частину фінансування

У змінах до Державного бюджету на 2020-й рік до повторного першого читання вирішили повернути частину фінансування до Фонду регіонального розвитку. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Корнієнка, наразі Фонд розпоряджається тією сумою коштів, які були у минулму році.

"Що стосується регіонального розвитку, то повернута велика сума в державний фонд регіонального розвитку - 4,7 мільярди гривень. Здається, раніше там було 7 млрд, але за результатами минулого року було недовиконання більше одного мільярда. Фактично, ми виходимо на ту суму, яка була минулого року", - заявив Корнієнко.

Він додав, що збереження фінансування дозволить продовжити будівництво шкіл та дитячих садків, а також збереже велику кількість робочих місць.

"Проект великого будівництва має тривати та продовжуватись. Тому що в цих умовах ми маємо давати гроші, давати гроші заробітчанам. Давайте люди будуть підключатися до роботи на інфраструктурних проектах", - сказав Корнієнко.

Так, представник фракції наголосив, що оновлені пропозиції змін до бюджету готові підтримати депутати, які були не задоволені першим варіантом секвестру.

"Щодо бюджету. Та версія, яка завтра буде обговорюватись на нараді керівників фракцій і в понеділок, швидше за все, буде обговорюватись в залі, ця версія вже опрацьована в першу чергу депутатами. Тому що повторне перше читання відбувалось в комітетах. Є приклад комітету гуманітарної та інформаційної політики та освітнього комітету, які не голосували за першу версію, але тепер готовий голосувати. Адже все, що стосувалось освіти, було поправлено", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, наприкінці березня парламент не підтримав законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік, який потрібно ухвалити у зв'язку з пандемією коронавірусу. Направлення документу на доопрацювання у профільний комітет підтримали 273 парламентарі.

Відповідно до закону, доходи державного бюджету України на 2020 рік пропонується зменшити на 122,9 млрд грн, в тому числі по загальному фонду на 121,77 млрд грн.