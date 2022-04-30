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Фонд Порошенко с волонтерами передал на фронт 18 новых пикапов

Фото: Фонд Порошенко с волонтерами передал на фронт 18 новых пикапов (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Десантникам на фронт передали партию новых пикапов, подготовленных для боевых условий. Машины были приобретены за счет Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Справа громад" и "Res_Publika. Братья по оружию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Две машины уже на передовой, еще 16 отбыли на службу десантно-штурмовым войскам.

"Общаясь с нашими военными, с представителями штурмовых групп, используя опыт 2014-2015 годов, мы приняли решение поставить новые автомобили, новые пикапы, которые гарантированно проходят несколько лет, полноприводные, мощные", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что это только начало программы.

"Для нас принципиально, чтобы каждая бригада, которая сейчас воюет на фронте, была приобщена к этой программе, чтобы им была предложена в случае необходимости наша помощь. Начать по понятным причинам мы приняли решение с десантно-штурмовых. И начать именно с Востока и Юга", - добавил политик.

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