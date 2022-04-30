Фонд Порошенка з волонтерами передав на фронт 18 нових пікапів

Дві автівки вже на передовій, ще 16 відбули на службу десантно-штурмовим військам.

"Спілкуючись з нашими військовими, з представниками штурмових груп, використовуючи досвід 2014-2015 років, ми прийняли рішення поставити нові автомобілі, нові пікапи, які гарантовано проходять декілька років, повнопривідні, потужні", - сказав Порошенко.

Він також зазначив, що це лише початок програми.

"Для нас принципово, щоб кожна бригада, яка зараз воює на фронті, була долучена до цієї програми, щоб їм була запропонована в разі потреби наша допомога. Почати зі зрозумілих причин ми прийняли рішення з десантно-штурмових. І почати саме зі Сходу і Півдня", - додав політик.