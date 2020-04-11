Фонд Порошенко передал в больницы 20 тысяч защитных костюмов

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

У Порошенко утверждают, что каждый седьмой больной COVID 19 в Украине - медработник

"Благотворительный фонд Порошенко" разделил и отправил в больницы разных регионов Украины 20 тысяч защитных костюмов для медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности", передает РБК-Украина.

"Врачи должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты. Компания Roshen заключила дополнительное соглашение, была осуществлена на этой неделе проплата, и общее количество защитных костюмов, которыми будут обеспечены украинские врачи, превышает 130 тысяч штук. Это даст возможность на первый период иметь надежную защиту, бахилы, маски, защитные костюмы, которые позволят защитить здоровье врачей", - заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Как отмечают в политсиле, Фонд Порошенко и компания Roshen уже передали в больницы Киева 8150 костюмов, еще 2300 - медучреждениям Киевской области.

Кроме того, в Черновицкую область направлены 3000 костюмов, в Винницкую - 2200, на Черниговщину - 1650 штук, в Полтавскую область - 400, в Тернопольскую и Ивано-Франковскую области - 700 костюмов, в больнице Львовщины и Одесской области - 400 костюмов. В Ровенскую и Черкасскую - 300 комплектов, на Волынь, в Запорожье, Днепр, Сумы, Кропивницкий, Харьков, Хмельницкий и на Закарпатье передали 700 костюмов.

В партии добавляют, что следующие партии защитных костюмов будут доставлены в Украину в течение апреля. Также за счет фонда продолжают восстанавливать аппараты искусственной вентиляции легких в различных медицинских учреждениях.

Как писало РБК-Украина, ранее Фонд приобрел комплекты реанимационного оборудования для больниц в Тернопольской области, Львове, Днепре, Виннице и Одессе.

Напомним, согласно официальным данным Минздрава, в Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились 334 работника медицинских учреждений.

Ранее Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медиков на случай их поражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.