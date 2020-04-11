Фонд Порошенка передав в лікарні 20 тисяч захисних костюмів

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

У Порошенка стверджують, що кожен сьомий хворий на COVID 19 в Україні - медпрацівник

"Благодійний фонд Порошенка" розподілив та відправив у лікарні різних регіонів України 20 тисяч захисних костюмів для медичних працівників. Про це повідомляє пресс-служба "Європейської солідарності", передає РБК-Україна.

"Лікарі мають бути забезпечені необхідними засобами захисту. Компанія Roshen уклала додаткову угоду, була здійснена на цьому тижні проплата, і загальна кількість захисних костюмів, якими будуть забезпечені українські лікарі, перевищує 130 тисяч штук. Це дасть можливість на перший період мати надійний захист, бахіли, маски, захисні костюми, які дозволять захистити здоров’я лікарів", - заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Як зазначають в політсилі, Фонд Порошенка та компанія Roshen вже передали у лікарні Києва 8150 костюмів, ще 2300 - медзакладам Київської області.

Окрім того, у Чернівецьку область направлені 3000 костюмів, у Вінницьку - 2200, на Чернігівщину - 1650 штук, на Полтавщину - 400, у Тернопільську та Івано-Франківську області - 700 костюмів, в лікарні Львівщини та Одещини - 400 костюмів. У Рівненську та Черкаську області - 300 комплектів, на Волинь, у Запоріжжя, Дніпро, Суми, Кропивницький, Харків, Хмельницький та на Закарпаття передали 700 костюмів.

В партії додають, що наступні партії захисних костюмів будуть доставлені в Україну протягом квітня. Також коштом фонду продовжують відновлювати апарати штучної вентиляції легень в різних медичних закладах.

Як писало РБК-Україна, раніше Фонд придбав комплекти реанімаційного обладнання для лікарень у Тернопільській області, Львові, Дніпрі, Вінниці та Одесі.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними МОЗ, в Україні з початку епідемії коронавірусом заразилися 334 працівники медичних установ.

Раніше Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.