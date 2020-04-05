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Фонд Порошенко отправил первые 10 тысяч защитных костюмов для врачей

Новости » Политика     05.04.2020 - 14:39
Фонд Порошенко отправил первые 10 тысяч защитных костюмов для врачей
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко подчеркнул, что на мировом рынке сейчас огромный ажиотаж вокруг медсредств

Первые 10 тысяч специальных защитных костюмов, которые были доставлены из Китая за счет корпорации Roshen и "Благотворительного фонда Порошенко", отправлены в больницы Черновцов, Тернопольской области, Киева и Винницы. Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

Как сообщает пресс-службе партии, в течение ближайшей недели у Порошенко планируют доставить такие костюмы и в другие области Украины.

"Украина сейчас оказалась перед очень серьезными вызовами. В дополнение к российской агрессии - еще эпидемия коронавирус и серьезные экономические трудности. Так же, как мы в 2014-2015 годах объединились и давали отпор российской агрессии усилиями добровольцев, волонтеров, простых граждан. Так же, как тогда мы собирали бронежилеты, разгрузки, наиболее необходимым и почти уничтоженной украинской армии. Так же сейчас мы должны защитить наших врачей, ибо именно они сейчас на переднем фронте борьбы с коронавирусом", - заявил Порошенко.

По его словам, врачи должны быть одеты в защитные костюмы, иметь качественные маски, качественные противовирусные очки, бахилы, перчатки, главное иметь оборудование и лекарства для того, чтобы спасать украинцев. Также Порошенко подчеркнул, что на мировом рынке сейчас огромный ажиотаж вокруг медсредств.

"Фактически там, где мы заказали 70 тысяч, сейчас завод пытается сорвать нам контракт, потому что приехали русские с чемоданами денег и пытаются перехватить наш контракт. Но мы точно поставим в Украину необходимое количество защитных костюмов. Сегодня уже костюмы ушли в наиболее пораженные регионы Украины. Это Черновцы и Тернополь. Часть останется в Киеве, часть поедет в Винницу. И в конце концов в течение недели мы сделаем, чтобы в каждом областном центре врачи имели чем защищаться. Только при этих условиях они смогут оказывать качественную медицинскую помощь украинцам", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" и волонтеры собрали 5 тысяч новых продуктовых наборов для пенсионеров, людей с инвалидностью, а также семей погибших на фронте и ветеранов АТО.

28 марта "Благотворительный фонд Порошенко" из офиса партии "Европейская солидарность" отправил первую партию продуктовых наборов.

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