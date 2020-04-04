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В офисе Порошенко собрали еще 5 тысяч продуктовых наборов пенсионерам и людям с инвалидностью

Новости » Политика     04.04.2020 - 18:54
В офисе Порошенко собрали еще 5 тысяч продуктовых наборов пенсионерам и людям с инвалидностью
Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

Петр и Марина Порошенко вместе с детьми тоже присоединились к активистам

Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" и волонтеры собрали 5 тысяч новых продуктовых наборов для пенсионеров, людей с инвалидностью, а также семей погибших на фронте и ветеранов АТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт партии.

Как сообщают в пресс-службе, Петр и Марина Порошенко вместе с детьми тоже присоединились к активистам.

"Мы все здесь собрались для очень важного дела - продемонстрировать, что украинцы заботятся о тех, кому сейчас нужна помощь, людей преклонного возраста, которые в условиях изоляции остались сам на сам. Мы призываем следовать изоляции и карантина, но мы не оставим вас один на один с проблемой. И продукты, и лекарства, и все, что вам необходимо, волонтеры, которые не остаются равнодушными, придут в дом к тем, кто в этом нуждается", - сказал Порошенко.

В офисе Порошенко собрали еще 5 тысяч продуктовых наборов пенсионерам и людям с инвалидностью

В свою очередь, по словам ветерана АТО Александра Погребиського, в офисе партии рабочая атмосфера, которая напоминает 2014 год.

"Тогда так же такое большое количество людей так быстро и так много времени уделяла помощи армии. Сейчас мы так же уделяем это внимание, и свою работу, и свое время для того, чтобы помочь тем людям, которые наиболее уязвимы. Это пожилые люди, люди с инвалидностью, люди, которые не могут, к сожалению, выйти и купить себе продукты. Некоторые из них не имеют денег для этого. Поэтому мы сейчас и делаем это", - говорит Погребиский.

Волонтер и блогер Таня Адамс, которая тоже присоединилась к благотворительному конвейера, также добавляет, что чувствует своеобразное дежавю с 2015 годом. "Да, это похоже на 15-й год. Много людей, которые имеют те же стремления, те же надежды, которые работают бесплатно", - говорит блогер.

Как сообщил Порошенко, к акции финансово присоединилось уже более 2 тысяч человек, что позволяет собрать следующие 5 тысяч коробок.

В открытый офис партии также доставили первую партию защитных костюмов для врачей, которые были закуплены в Китае и оперативно поступят в больницы в различных регионах страны. В общем у Порошенко заказали 100 тысяч таких костюмов.

Напомним, 28 марта "Благотворительный фонд Порошенко" из офиса партии "Европейская солидарность" отправил первую партию продуктовых наборов людям преклонного возраста, людям с инвалидностью и многодетным семьям.

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