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Фонд Порошенка відправив перші 10 тисяч захисних костюмів для лікарів

Новини » Політика     05.04.2020 - 14:39
Фонд Порошенка відправив перші 10 тисяч захисних костюмів для лікарів
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко наголосив, що на світовому ринку  зараз є величезний ажіотаж навколо медзасобів

Перші 10 тисяч спеціальних захисних костюмів, які були доставлені з Китаю коштом корпорації Roshen та "Благодійного фонду Порошенка", відправлені в лікарні Чернівців, Тернопільської області, Києва та Вінниці. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Як повідомляє прес-службі партії, протягом найближчого тижня у Порошенка планують доставити такі костюми й в інші області України.

"Україна зараз опинилася перед надзвичайно серйозними викликами. На додаток до російської агресії - ще епідемія коронавірусу і серйозні економічні труднощі. Так само, як ми у 2014-2015 роках об’єдналися і давали відсіч російській агресії зусиллями добровольців, волонтерів, простих громадян. Так само, як тоді ми збирали бронежилети, розгрузки, найбільш необхідне в роздягнутій, роззброєній і майже знищеній українській армії. Так само зараз ми маємо захистити наших лікарів, бо саме вони зараз на передньому фронті боротьби з коронавірусом", - заявив Порошенко.

За його словами, лікарі мають бути одягнені в захисні костюми, мати якісні маски, якісні противірусні окуляри, бахіли, рукавички, мати головне обладнання і ліки для того, щоб рятувати українців. Також Порошенко наголосив, що на світовому ринку зараз є величезний ажіотаж навколо медзасобів.

"Фактично там, де ми замовили 70 тисяч, зараз завод намагається зірвати нам контракт, бо приїхали росіяни з валізами грошей і намагаються перехопити наш контракт. Але ми точно поставимо в Україну необхідну кількість захисних костюмів. Сьогодні вже костюми пішли в найбільш уражені регіони України. Це Чернівці та Тернопіль. Частина залишиться в Києві, частина поїде у Вінницю. І врешті-решт протягом тижня ми зробимо, щоб в кожному обласному центрі лікарі мали чим захищатися. Лише за цих умов вони зможуть надавати якісну медичну допомогу українцям" - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше народні депутати від фракції "Європейська солідарність" та волонтери зібрали 5 тисяч нових продуктових наборів для пенсіонерів, людей з інвалідністю, а також родин загиблих на фронті та ветеранів АТО.

28 березня "Благодійний фонд Порошенка" з офісу партії "Європейська солідарність" відправив першу партію продуктових наборів.

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