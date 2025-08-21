Фонд Матюхи підтримав проєкт "Захист ремонтників Укренерго"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Фонду Андрія Матюхи.

Фонд Андрія Матюхи став партнером проєкту "Захист ремонтників Укренерго", який навчатиме ремонтні бригади і технічний персонал НЕК "Укренерго" навичкам порятунку життя.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ енергетична інфраструктура України стала мішенню ракетних та дронових атак: з 2022 року пошкоджено понад 63 тисячі об’єктів, за три роки війни зафіксовано понад 30 масованих ударів по енергосистемі.

Внаслідок цих ударів загинули щонайменше 160 енергетиків, понад 300 отримали поранення. 13 співробітників "Укренерго" загинули на робочих місцях просто виконуючи свою роботу.

Деталі проєкту "Захист ремонтників Укренерго"

Ремонтні бригади "Укренерго" працюють на високовольтних підстанціях та лініях - під постійною загрозою обстрілів. Тож навички домедичної допомоги нерідко стають критично необхідними на місці подій, зазначають у Фонді.

"Енергетики - люди, завдяки яким у домівках українців є світло навіть після найсильніших російських ударів. Цей проєкт дасть працівникам НЕК “Укренерго” знання та навички, які без перебільшення здатні врятувати життя у перші хвилини очікування швидкої", - каже засновник фонду Андрій Матюха.

Планується, що ініціатива охопить близько 1500 працівників “Укренерго”. У межах ініціативи вже заплановано 75 одноденних тренінгів.

Учасники опанують алгоритми дій під час прямої загрози, навчаться накладати турнікети, тампонувати рани, швидко оцінювати стан постраждалих і проводити серцево-легеневу реанімацію. Після навчання кожен отримає іменний сертифікат.

Діяльність Фонду

Підтримка проєкту "Захист ремонтників Укренерго" є частиною системних зусиль Фонду Андрія Матюхи з підтримки стійкості України в умовах повномасштабної війни.

Протягом 2025 року фонд вже двічі фінансував закупівлю сучасного хірургічного обладнання відділенню ургентної хірургії НДСЛ "Охматдит", а також долучився до проєкту "Origami for Ukraine" на підтримку реабілітації українських захисників.