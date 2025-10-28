Фонд Матюхи організував у Києві тренінг з домедичної допомоги для енергетиків

Сьогодні ремонтники "Укренерго" працюють в умовах підвищеної небезпеки, бо ворог часто прицільно б’є по бригадам, котрі виїжджають на пошкоджені після атаки об'єкти. Базові навички порятунку життя у такому випадку просто необхідні.

Саме тому Фонд Андрія Матюхи підтримує програму "Захист ремонтників Укренерго", у межах якої спеціалісти FAST проводять навчання з домедичної допомоги в різних регіонах України.

У жовтні тренінги відбулися й у Києві. Енергетики вчилися діяти у критичні хвилини. Вони опанували навички, які можуть врятувати життя, коли часу на роздуми немає.

Фото: тренінг для працівників "Укренерго" (FAST)

Працівники "Укренерго" дізналися як зупиняти кровотечу турнікетом, оцінювати стан пораненої людини, перевертати постраждалого у безпечне положення, тампонувати рани та як проводити серцево-легеневу реанімацію.

"Ці знання додадуть енергетикам впевненості. Саме вона допомагає врятувати своє або життя колег у моменти, коли доводиться працювати після прильотів. Адже ворог нерідко повторно атакує саме ремонтні бригади", - говорить Андрій Матюха.

Фото: енергетики навчалися надавати першу допомогу (FAST)

Від початку повномасштабного вторгнення енергетики опинилися у списку найризикованіших професій.

Ворог прицільно б’є по критичній інфраструктурі. На сьогодні зруйновано понад 63 тисячі енергетичних об’єктів, загинули щонайменше 160 фахівців. Тринадцятеро з них втратили життя просто під час виконання ремонту на об’єкті. Ще понад три сотні енергетиків отримали поранення.

Фото: програма навчання домедичної допомоги для енергетиків (FAST)

Програма "Захист ремонтників Укренерго" охопить всю країну. На сьогодні вже проведено понад 30 тренінгів у різних містах України. Знання отримали більше 600 енергетиків.

У планах організаторів загалом провести понад 70 тренінгів, де навички домедичної допомоги здобудуть близько 1500 працівників енергетичної галузі.