Фонд Матюхи организовал в Киеве тренинг по домедицинской помощи для энергетиков

Сегодня ремонтники "Укрэнерго" работают в условиях повышенной опасности, потому что враг часто прицельно бьет по бригадам, которые выезжают на поврежденные после атаки объекты. Базовые навыки спасения жизни в таком случае просто необходимы.

Именно поэтому Фонд Андрея Матюхи поддерживает программу "Защита ремонтников Укрэнерго", в рамках которой специалисты FAST проводят обучение по домедицинской помощи в разных регионах Украины.

В октябре тренинги прошли и в Киеве. Энергетики учились действовать в критические минуты. Они овладели навыками, которые могут спасти жизнь, когда времени на размышления нет.

Фото: тренинг для работников "Укрэнерго" (FAST)

Работники "Укрэнерго" узнали как останавливать кровотечение турникетом, оценивать состояние раненого человека, переворачивать пострадавшего в безопасное положение, тампонировать раны и как проводить сердечно-легочную реанимацию.

"Эти знания придадут энергетикам уверенности. Именно она помогает спасти свою или жизнь коллег в моменты, когда приходится работать после прилетов. Ведь враг нередко повторно атакует именно ремонтные бригады", - говорит Андрей Матюха.

Фото: энергетики учились оказывать первую помощь (FAST)

С начала полномасштабного вторжения энергетики оказались в списке самых рискованных профессий.

Враг прицельно бьет по критической инфраструктуре. На сегодня разрушены более 63 тысяч энергетических объектов, погибли по меньшей мере 160 специалистов. Тринадцать из них потеряли жизнь прямо во время выполнения ремонта на объекте. Еще более трехсот энергетиков получили ранения.

Фото: программа обучения домедицинской помощи для энергетиков (FAST)

Программа "Защита ремонтников Укрэнерго" охватит всю страну. На сегодня уже проведено более 30 тренингов в разных городах Украины. Знания получили более 600 энергетиков.

В планах организаторов всего провести более 70 тренингов, где навыки домедицинской помощи получат около 1500 работников энергетической отрасли.