Фонд ліквідації наслідків війни. Кабмін визначив, куди будуть витрачати кошти

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій;
розроблення проектної документації для зруйнованих війною об’єктів;
закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств;
придбання житлових приміщень, садових і дачних будинків для громадян України, відповідні об’єкти нерухомого майна, яких знищено внаслідок бойових дій.
Умовами виділення коштів Фонду за напрямами є:
створення, приріст, оновлення (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), придбання основних фондів комунальної або державної власності;
регіони та територіальні громади, яким виділяються кошти фонду, віднесено до території відновлення як одного з функціональних типів територій відповідно до Закону України "Про засади державної регіональної політики";
проекти (об’єкти чи заходи), на які виділяються кошти фонду за напрямами, передбаченими цим Порядком, включено до регіонального плану відновлення та розвитку, затвердженого у встановленому порядку;
спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти фонду, забезпечувати подальше власне фінансування та їх утримання;
гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що викуповується або будується, не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену уповноваженим органом.
Нагадаємо, в листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії.