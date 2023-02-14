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Фонд ликвидации последствий войны. Кабмин определил, куда будут тратить средства

Фото: Кабмин одобрил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий войны (РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Правительство определилось с порядком использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства.

На заседании правительства было принято решение об утверждении Порядка использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

На 2023 год в Государственном бюджете Украины для данного фонда предусмотрено финансирование в размере 35,5 миллиарда гривен.

Средства будут направлены на следующие основные направления:

  • строительство общественных зданий, защитных сооружений гражданской защиты;
  • реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры;
  • строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем ВПЛ и лиц, потерявших его в результате военных действий;
  • разработка проектной документации для разрушенных войной объектов;
  • закупку школьных автобусов, специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий;
  • приобретение жилых помещений, садовых и дачных домов для граждан Украины, соответствующие объекты недвижимого имущества, уничтоженные в результате боевых действий.

Условиями выделения средств Фонда по направлениям являются:

  • создание, прирост, обновление (новое строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт), приобретение основных фондов коммунальной или государственной собственности;
  • регионы и территориальные общины, которым выделяются средства фонда, отнесены к территории восстановления как одного из функциональных типов территорий в соответствии с Законом Украины "Об основах государственной региональной политики";
  • проекты (объекты или мероприятия), на которые выделяются средства фонда по направлениям, предусмотренным настоящим Порядком, включены в региональный план восстановления и развития, утвержденный в установленном порядке;
  • способность субъектов, для финансирования объектов которых привлекаются средства фонда, обеспечивать дальнейшее собственное финансирование и их содержание;
  • предельная стоимость 1 кв. метра общей площади выкупаемого или строящегося жилья не может превышать опосредованную стоимость сооружения жилья по регионам Украины, определенную уполномоченным органом.

Напомним, что в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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