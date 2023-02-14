Фонд ліквідації наслідків війни. Кабмін визначив, куди будуть витрачати кошти
Фото: Кабмін схвалив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків війни (РБК-Україна)
Уряд визначився з порядком використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду.
На засіданні Уряду було прийнято рішення про затвердження Порядку використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
На 2023 рік у Державному бюджеті України для даного фонду передбачено фінансування у розмірі 35,5 мільярдів гривень.
Кошти буде спрямовано на такі основні напрями:
- будівництво громадських будівель, захисних споруд цивільного захисту;
- реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури;
- будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій;
- розроблення проектної документації для зруйнованих війною об’єктів;
- закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств;
- придбання житлових приміщень, садових і дачних будинків для громадян України, відповідні об’єкти нерухомого майна, яких знищено внаслідок бойових дій.
Умовами виділення коштів Фонду за напрямами є:
- створення, приріст, оновлення (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), придбання основних фондів комунальної або державної власності;
- регіони та територіальні громади, яким виділяються кошти фонду, віднесено до території відновлення як одного з функціональних типів територій відповідно до Закону України "Про засади державної регіональної політики";
- проекти (об’єкти чи заходи), на які виділяються кошти фонду за напрямами, передбаченими цим Порядком, включено до регіонального плану відновлення та розвитку, затвердженого у встановленому порядку;
- спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти фонду, забезпечувати подальше власне фінансування та їх утримання;
- гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що викуповується або будується, не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену уповноваженим органом.
Нагадаємо, в листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
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