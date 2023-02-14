Фонд ликвидации последствий войны. Кабмин определил, куда будут тратить средства

Правительство определилось с порядком использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства.

На заседании правительства было принято решение об утверждении Порядка использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. На 2023 год в Государственном бюджете Украины для данного фонда предусмотрено финансирование в размере 35,5 миллиарда гривен. Средства будут направлены на следующие основные направления: строительство общественных зданий, защитных сооружений гражданской защиты;

реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры;

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем ВПЛ и лиц, потерявших его в результате военных действий;

разработка проектной документации для разрушенных войной объектов;

закупку школьных автобусов, специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий;

приобретение жилых помещений, садовых и дачных домов для граждан Украины, соответствующие объекты недвижимого имущества, уничтоженные в результате боевых действий. Условиями выделения средств Фонда по направлениям являются: создание, прирост, обновление (новое строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт), приобретение основных фондов коммунальной или государственной собственности;

регионы и территориальные общины, которым выделяются средства фонда, отнесены к территории восстановления как одного из функциональных типов территорий в соответствии с Законом Украины "Об основах государственной региональной политики";

проекты (объекты или мероприятия), на которые выделяются средства фонда по направлениям, предусмотренным настоящим Порядком, включены в региональный план восстановления и развития, утвержденный в установленном порядке;

способность субъектов, для финансирования объектов которых привлекаются средства фонда, обеспечивать дальнейшее собственное финансирование и их содержание;

предельная стоимость 1 кв. метра общей площади выкупаемого или строящегося жилья не может превышать опосредованную стоимость сооружения жилья по регионам Украины, определенную уполномоченным органом.