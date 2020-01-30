Фонд госимущества выставил на продажу киевские автостанции

Фото: Киевский автовокзал (busstation ru)

Стоимость компании стартует от 195,6 млн гривен

Фонд государственного имущества выставил на продажу компанию "Киевпассервис", которой принадлежат ряд автостанций в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию опубликованную на сервисе электронных продаж Prozorro.Sale.

Отмечается, что на продажу был выставлен государственный пакет акций компании в размере 99,99%. Номинальная стоимость пакета акций стартует со 195,9 млн гривен. Аукцион состоится 4 марта. Минимальный шаг аукциона составляет 1,9 млн гривен. Размер гарантированного взноса составляет 19,5 млн гривен.

Победитель будет обязан сохранить основное назначение автостанций на протяжении 5 лет в Киеве и 15 лет в области. Кроме этого на протяжении полугода новый владелец обязан погасить задолженность компании перед государственным бюджетом и невыплаченные зарплаты работникам. Также в течении 6 месяцев владелец не имеет права увольнять сотрудников.

Отметим, в собственности "Киевпассервис" находятся автостанции "Дачная", "Дарница", "Подол", "Полесье", "Южная" и центральный автовокзал в Киеве, и еще 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Фонд государственного имущества Украины готовят к малой приватизации АО "Киевпассервис".

Также сообщалось, что ФГИ впервые обнародовал полный перечень всех объектов, которые подлежат приватизации. В перечне 729 объектов малой приватизации, которые будут продавать на ProZorro.Продажи.