Фонд держмайна виставив на продаж київські автостанції

Фото: Київський автовокзал (busstation ru)

Вартість компанії стартує від 195,6 млн гривень

Фонд державного майна виставив на продаж компанію "Київпассервіс", якої належать ряд автостанцій у Києві та Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію опубліковану на сервісі електронних продажів Prozorro.Sale.

Наголошується, що на продаж був виставлений державний пакет акцій компанії у розмірі 99,99%. Номінальна вартість пакета акцій стартує з 195,9 млн гривень. Аукціон відбудеться 4 березня. Мінімальний крок аукціону становить 1,9 млн гривень. Розмір гарантованого внеску становить 19,5 млн гривень.

Переможець буде зобов'язаний зберегти основне призначення автостанцій на протязі 5 років в Києві і 15 років в області. Крім цього протягом півроку новий власник зобов'язаний погасити заборгованість компанії перед державним бюджетом і невиплачені зарплати працівникам. Також протягом 6 місяців власник не має права звільняти співробітників.

Зазначимо, у власності "Київпассервіс" знаходяться автостанції "Дачна", "Дарниця", "Поділ", "Полісся", "Південна" і центральний автовокзал у Києві, і ще 18 автостанцій та вокзалів в Київській області.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України та Фонд державного майна України готують до малої приватизації АТ "Київпассервіс".

Також повідомлялося, що ФДМ вперше оприлюднив повний перелік усіх об'єктів, які підлягають приватизації. У переліку 729 об'єктів малої приватизації, які будуть продавати на ProZorro.Продажу.