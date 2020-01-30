ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фонд держмайна виставив на продаж київські автостанції

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 16:54
Фонд держмайна виставив на продаж київські автостанції
Фото: Київський автовокзал (busstation ru)

Вартість компанії стартує від 195,6 млн гривень

Фонд державного майна виставив на продаж компанію "Київпассервіс", якої належать ряд автостанцій у Києві та Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію опубліковану на сервісі електронних продажів Prozorro.Sale.

Наголошується, що на продаж був виставлений державний пакет акцій компанії у розмірі 99,99%. Номінальна вартість пакета акцій стартує з 195,9 млн гривень. Аукціон відбудеться 4 березня. Мінімальний крок аукціону становить 1,9 млн гривень. Розмір гарантованого внеску становить 19,5 млн гривень.

Переможець буде зобов'язаний зберегти основне призначення автостанцій на протязі 5 років в Києві і 15 років в області. Крім цього протягом півроку новий власник зобов'язаний погасити заборгованість компанії перед державним бюджетом і невиплачені зарплати працівникам. Також протягом 6 місяців власник не має права звільняти співробітників.

Зазначимо, у власності "Київпассервіс" знаходяться автостанції "Дачна", "Дарниця", "Поділ", "Полісся", "Південна" і центральний автовокзал у Києві, і ще 18 автостанцій та вокзалів в Київській області.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України та Фонд державного майна України готують до малої приватизації АТ "Київпассервіс".

Також повідомлялося, що ФДМ вперше оприлюднив повний перелік усіх об'єктів, які підлягають приватизації. У переліку 729 об'єктів малої приватизації, які будуть продавати на ProZorro.Продажу.

Під Києвом побудують три нові розв'язки Жетони у київському метро будуть дійсні до 31 березня
Новини України КиївКиївФДМУаукционавтовокзал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся