UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Фонд госимущества подготовил к продаже первые объекты большой приватизации, - Шмыгаль

Автор: РБК-Украина

Первые объекты в рамках большой приватизации уже подготовлены к продаже Фондом государственного имущества Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Принятие 20 марта этого года закона 4543, благодаря голосованию в Верховной раде, устранило последнее препятствие для возобновления приватизации крупных государственных предприятий, или так называемой "Большой приватизации". И уже сейчас первые объекты готовы, по информации Фонда государственного имущества Украины", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что национальной экономической стратегией-2030 предусмотрено уменьшение роли государства, как владельца крупных предприятий. В ее подчинении должны функционировать исключительно стратегически или социально важные предприятия.

В то же время начало "Большой приватизации" станет позитивным сигналом для инвесторов.

"Разблокирование большой приватизации - это абсолютно четкий сигнал о том, что Украина готова сотрудничать с инвесторами, готова к инвестициям, что мы обеспечим прозрачные и честные продажи крупных предприятий в Украине", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что фонд завершил всю необходимую работу для начала "Большой приватизации" и теперь ожидает утверждения документов Кабинетом министров, что позволит запустить аукционы по продаже крупных объектов.

Как известно, в прошлом году Фонд госимущества рассчитывал получить доход от приватизации в размере 400 млн гривен. Результаты года превзошли ожидания более чем в шесть раз и составили 2,5 миллиарда гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ФГИУприватизацияДенис Шмыгаль