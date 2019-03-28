ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фонд держмайна назвав терміни приватизації "Центренерго"

Новини » Енергетика    28.03.2019 - 15:39
Фонд держмайна назвав терміни приватизації "Центренерго"
Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

"Центренерго" повторно виставлять на аукціон у квітні

Публічне акціонерне товариство "Центренерго" повторно виставлять на приватизацію у квітні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Фонду держмайна Віталія Трубарова.

За його словами, сьогодні урядовий комітет схвалив проект розпорядження про розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу. Мова йде про продовження строку розміщення акцій "Центренерго" до 30 вересня цього року.

"Очікую, що на найближчому засіданні уряду це питання буде проголосовано. Фонд державного майна разом з інвестиційним радником Ernst & Young продовжує роботу по підготовці "Центренерго" до продажу. Плани з приватизації цього активу незмінні, і в квітні ми повторно виставимо "Центренерго" на конкурс", - зазначив Трубаров.

Фонд держмайна назвав терміни приватизації &quot;Центренерго&quot;

 

Нагадаємо, в грудні минулого року Фонд держмайна скасував конкурс з продажу "Центренерго". Приватизація зірвалася після того, як два потенційні покупці надали документацію, яка не відповідала вимогам законодавства.

Для грудневої приватизації "Центрэнерго" оцінили майже в 6 млрд гривень.

 

НАБУ допоможе Фонду держмайна відсікати російських покупців
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України ЦентрэнергоприватизацияВіталій Трубаров
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся