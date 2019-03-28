Фонд держмайна назвав терміни приватизації "Центренерго"

Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

"Центренерго" повторно виставлять на аукціон у квітні

Публічне акціонерне товариство "Центренерго" повторно виставлять на приватизацію у квітні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Фонду держмайна Віталія Трубарова.

За його словами, сьогодні урядовий комітет схвалив проект розпорядження про розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу. Мова йде про продовження строку розміщення акцій "Центренерго" до 30 вересня цього року.

"Очікую, що на найближчому засіданні уряду це питання буде проголосовано. Фонд державного майна разом з інвестиційним радником Ernst & Young продовжує роботу по підготовці "Центренерго" до продажу. Плани з приватизації цього активу незмінні, і в квітні ми повторно виставимо "Центренерго" на конкурс", - зазначив Трубаров.

Нагадаємо, в грудні минулого року Фонд держмайна скасував конкурс з продажу "Центренерго". Приватизація зірвалася після того, як два потенційні покупці надали документацію, яка не відповідала вимогам законодавства.

Для грудневої приватизації "Центрэнерго" оцінили майже в 6 млрд гривень.