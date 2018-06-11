Фонд держмайна розпочав процес приватизації перших 22 великих об'єктів

Найближчим часом оголосять конкурс на відбір радників

Фонд державного майна України (ФДМУ) розпочав процес приватизації перших 22 великих об'єктів. Про це у Facebook повідомили голова ФДМУ Віталій Трубаров.

"Шляху назад немає. Фонд підписав 22 накази про приватизацію об'єктів великої приватизації. Це перший великий перелік підприємств для продажу за останні як мінімум 10 років. Найближчим часом починаємо оголошення конкурсу на відбір радників, щоб вже восени вийти на фінішну пряму", - повідомив Трубаров.

Нагадаємо, раніше Кабмін опублікував остаточний список об'єктів великої приватизації на 2018 рік. До переліку увійшли п'ять обленерго, чотири ТЕЦ, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, вугільна компанія "Краснолиманська", "Турбоатом", "Азовмаш", завод "Електроважмаш" та інші об'єкти.