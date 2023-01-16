Фонд гарантування вкладів передав державі акції "дочок" російських державних банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) передав державі акції Промінвестбанку та МР Банку - "дочок" російських державних банків, що працювали в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.