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Фонд гарантування вкладів передав державі акції "дочок" російських державних банків

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 16:25
Фонд гарантування вкладів передав державі акції "дочок" російських державних банків Фото: активи "дочок" російських державних банків передані до державного бюджету (sputnik.by)
Автор: Тетяна Зарембо

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) передав державі акції Промінвестбанку та МР Банку - "дочок" російських державних банків, що працювали в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Як зазначає Фонд, йдеться про корпоративні права розміром:

  • понад 5 млрд простих іменних акцій, що становлять 99,77% статутного капіталу ПАТ "Промінвестбанк", що входить до структури російського "ВЕБ.РФ";
  • понад 24 млрд простих іменних акцій, що становлять 100% статутного капіталу АТ "Міжнародний резервний банк", що належали "Сбєрбанку Росії".

"Конфісковані кошти уряд планує використати для відновлення зруйнованого житла українців", - підкреслила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Вона нагадала, що російські акціонери з травня 2022 року не належать до переліку кредиторів цих фінансових установ. На той час ФГВФО за рішенням РНБО замінив "материнські" установи цих банків у реєстрі кредиторів на державу. Вже у грудні Фонд забезпечив перерахування коштів з накопичувальних рахунків цих банків до спеціального фонду державного бюджету.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, як в Україні конфісковують бізнес громадян країни-окупанта - від готелів до заводів.

Раніше ми писали, що Європейська комісія вивчає юридичні можливості конфіскації російських активів для відновлення України.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував конфіскувати активи Росії в ЄС на користь України.

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