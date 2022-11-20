Моравецький запропонував передати заарештовані активи РФ Україні. Прем'єр Фінляндії підтримала

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Фінляндії запропонував конфіскувати активи Росії в ЄС на користь України. Фінський прем'єр Санна Марін його повністю підтримала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За словами польського прем'єр-міністра, конфісковані кошти мають використовуватись на користь України. "Ми маємо вдарити по Росії сильніше, ніж вона очікує", – зазначив Моравецький. Прем'єр-міністр Фінляндії також підтримала пропозицію свого колеги. "Сподіваюся, що Європейська комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів", - зазначила Марін. Крім того, прем'єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Це був перший візит Моравецького до Фінляндії з моменту перебування на посаді прем'єр-міністра з 2017 року.