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Фонд гарантирования вкладов передал государству акции "дочек" российских государственных банков

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Украина, Понедельник 16 января 2023 16:25
Фонд гарантирования вкладов передал государству акции "дочек" российских государственных банков Фото: активы "дочек" российских государственных банков переданы в государственный бюджет (sputnik.by)
Автор: Татьяна Зарембо

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) передал государству акции Проминвестбанка и МР Банка - "дочек" российских государственных банков, работавших в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Как отмечает Фонд, речь идет о корпоративных правах размером:

  • свыше 5 млрд простых именных акций, составляющих 99,77% уставного капитала ПАО "Проминвестбанк", входящего в структуру российского "ВЕБ.РФ";
  • свыше 24 млрд простых именных акций, составляющих 100% уставного капитала АО "Международный резервный банк", принадлежавших "Сбербанку России".

"Конфискованные средства правительство планирует использовать для восстановления разрушенного жилья украинцев", - подчеркнула заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.

Она напомнила, что российские акционеры с мая 2022 года не входят в перечень кредиторов этих финансовых учреждений. В то время ФГВФЛ по решению СНБО заменил "материнские" учреждения этих банков в реестре кредиторов на государство. Уже в декабре Фонд обеспечил перечисление средств с накопительных счетов этих банков в специальный фонд государственного бюджета.

Недавно РБК-Украина сообщало, как в Украине конфискуют бизнес граждан страны-оккупанта - от гостиниц до заводов.

Ранее мы писали, что Европейская комиссия изучает юридические возможности конфискации российских активов по восстановлению Украины.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил конфисковать активы России в ЕС в интересах Украины.

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