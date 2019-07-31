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Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію банку Курченка

Новини » Фінанси    31.07.2019 - 11:01
Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію банку Курченка
Фото: Сергій Курченко (metalist.ua)

"Реал банк" ліквідували через п'ять років після запуску процедури

В Україні завершилася процедура ліквідації "Реал банку", який пов'язують із олігархом Сергієм Курченко. Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів.

Повідомляється, що 29 липня було внесено запис до Єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП і громадських формувань щодо ліквідації публічного акціонерного товариства "Реал банк" як юридичної особи. Таким чином, ліквідація банку вважається завершеною, а банк - ліквідованим.

"Відповідно до статті 52 Закону вимоги кредиторів до банку, які були не задоволені через недостатність його майна, вважаються погашеними", - додали у Фонді.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію "Реал банку" ще в травні 2014 року. Рішення про ліквідацію було прийнято після того, як не вдалося знайти інвестора для виведення його з ринку.

Відзначимо, за даними Генеральної прокуратури, олігарх Сергій Курченко вивів з банку 4,7 млрд гривень. Крім того, з вересня 2015 року екс-глава НБУ Ігор Соркін і колишній голова правління "Реал банку" Віктор Агафонов перебувають у розшуку. За версією слідства, вони були учасниками створеної Курченком так званої злочинної організацією колишнього президента Віктора Януковича.

 

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