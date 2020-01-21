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Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка

Новости » Экономика     21.01.2020 - 19:46
Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка
Фото: отделение банка (пресс-служба)

Фонд гарантирования вкладов провел неудачный аукцион по продаже пула активов ОАО "ВиЭйБи Банк"

Фонд гарантирования вкладов провел аукцион по продаже пула активов ОАО "ВиЭйБи Банк". При стоимости лота оценочной стоимостью в 5,85 млрд грн, активы не смогли продать даже в 5 раз дешевле, а единственной сделкой стала продажа имущественных прав на участок земли в Закарпатской области площадью в 0,0024 га за 3200 грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

Напомним, ранее экс-владелец банка Олег Бахматюк предлагал погасить задолженность банка перед бюджетом в размере около 8 млрд грн.

"Лот, состоящий из 113 кредитов и 3 позиций дебиторской задолженности предприятий агропромышленной отрасли, среди которых санаторий и имущественные комплексы, кондитерский цех и коммерческая недвижимость, не заинтересовал покупателей даже при условиях продажи по минимальной цене – за 1,17 млрд грн при объявленной начальной стоимости лота в 5,86 млрд грн", - добавляет издание.

Отметим, что "ВиЭйБи Банк" (VAB банк), имел кредитный рейтинг на уровне uaAA (очень высокая надежность банка в долгосрочном периоде), был выведен с рынка вместе с большинством украинских банков во время так называемого "банкопада" - массовой ликвидации банков решением Нацбанка в 2014 году.

Осенью 2019 года Националное аникоррупционное бюро Украины открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка, которое касается якобы нецелевого использования стабилизационного кредита VAB Банком, несмотря на то, что средства полученного рефинансирования были потрачены банком под жестким контролем Национального банка Украины.

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