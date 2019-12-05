Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Фонд гарантирования готов к реализации идеи договорного урегулирования задолженности VAB банка

Бизнесмен Олег Бахматюк предлагал оплатить долг VAB банка, но дело НАБУ этому помешало. Об этом заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Рекрут в интервью изданию Mind.

"Тема Бахматюка сейчас очень актуальна. Мы получали предложения от него по реструктуризации долга перед фондом и Нацбанком. Первое - еще два года назад. Без конкретных цифр, просто декларация намерений. Мы в свою очередь приняли решение начать изучать юридические возможности, но на этом все и закончилось", - сказала она.

Рекрут добавила, что предложений от Бахматюка поступало несколько. В частности, в последнем "он предложил 8 млрд грн суммарно для фонда и НБУ, из которых 500 млн грн кладутся на escrow-счет или на депозит для подтверждения серьезности его намерений, а всю сумму он выплачивает в течение пяти-семи лет".

После первого предложения исполнительная дирекция фонда приняла решение рассмотреть возможности добровольного урегулирования, а именно: изучить юридические механизмы, разработать юридическую конструкцию, провести консультации, расчеты и т. д.

"По второму предложению наших решений не было. Мы его не отвергли, но и не согласились по одной простой причине: чтобы принять или отклонить такого рода предложение необходим реальный анализ в двух направлениях", - добавила она.

Рекрут также отметила, что на данный момент из-за наличия подозрения от НАБУ есть определенные процессуальные ограничения в вопросе реализации добровольного возврата долга.

"Не понятно теперь, как идти по сценарию добровольного урегулирования. Есть определенные процессуальные ограничения, поскольку уже есть подозрение. Пока же в Украине, как мне кажется, нет подобной практики, и ее придется нарабатывать, если дойдет до этого дело", - пояснила она, отметив, что Фонд гарантирования готов к реализации идеи договорного урегулирования задолженности VAB банка.

"Фонд готов к таким шагам. Кроме того, возможность мировых соглашений предусмотрена в законопроекте, который, я надеюсь, в ближайшие месяцы будет одобрен парламентом. Необходимость такой законодательной функции одобрена МВФ и ВБ. Добавлю, что лучшая мировая практика по добровольному урегулированию - в США. И у нас сейчас работает команда советников от FDIC (Федеральная корпорация по страхованию депозитов США), которые как раз являются специалистами в области добровольного урегулирования и реализовали десятки подобных кейсов у себя дома. Они помогают нам подготовить реализацию лучших наработок", - сказала Рекрут.

Напомним, что НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банка Олега Бахматюка. Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа.