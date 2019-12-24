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Против детективов НАБУ открыли дело за ложное заключение эксперта по делу Писарука-Бахматюка

Новости » Общество     24.12.2019 - 14:41
Против детективов НАБУ открыли дело за ложное заключение эксперта по делу Писарука-Бахматюка
Фото: НАБУ (из открытых источников)

Детективы НАБУ подозреваются во вмешательстве в составление экспертного заключения

Госбюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту составления возможного заведомо неправдивого заключения судебным экспертом. Детективы НАБУ подозреваются во вмешательстве в составлении экспертного заключения по делу Писарука-Бахматюка, об этом свидетельствует запись в Едином реестре досудебных расследований, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит Территориальное управление ГБР в городе Киеве. Дело открыто по факту составления возможного заведомо неправдивого заключения судебным экспертом по вероятному вмешательству детективов НАБУ в уголовном производстве НАБУ по делу Писарука-Бахматюка. Такое правонарушение квалифицируется по ст.384 ч.2 Уголовного кодекса как заведомо неправдивый вывод эксперта во время досудебного следствия. Такие действия, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения или защиты, а также совершенные из корыстных побуждений, наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Против детективов НАБУ открыли дело за ложное заключение эксперта по делу Писарука-Бахматюка

В деле о рефинансировании Виэйби банка НАБУ обвиняло экс-руководство банка в якобы неправдивой оценке залогового имущества в 1,8 млрд грн. И хотя уже были официальные заключения экспертиз, подтверждающие правильность оценки стоимости, от Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины и Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, следствие НАБУ их проигнорировало и взамен ссылалось на еще одну, свою экспертизу. Открытое ГБР производство как раз и касается факта и обстоятельств проведения такой экспертизы, выводы которой никак не согласуются с выводам официальных экспертиз.

Дело Писарука-Бахматюка, которое было повторно открыто НАБУ в нарушение норм действующего законодательства, касающегося получения рефинансирования от НБУ VAB Банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ сейчас опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бывшему руководству и экс-владельцу банка. Кроме того, сам Олег Бахматюк, бывший владелец Виэйби банка, неоднократно предлагал государству погасить задолженность банка, выведенного с рынка решением НБУ, но ответа пока не получил.

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Новости Украины Олег БахматюкНАБУГБР
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