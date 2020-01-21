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Фонд гарантування не зміг продати активи VAB банку

Новини » Політика     21.01.2020 - 19:46
Фонд гарантування не зміг продати активи VAB банку
Фото: відділення банку (прес-служба)

Фонд гарантування вкладів провів невдалий аукціон з продажу пулу активів ВАТ "ВіЕйБі Банк"

Фонд гарантування вкладів провів аукціон з продажу пулу активів ВАТ "ВіЕйБі Банк". При вартості лота оціночною вартістю в 5,85 млрд грн, активи не змогли продати навіть в 5 разів дешевше, а єдиною угодою став продаж майнових прав на ділянку землі в Закарпатській області площею 0,0024 га за 3200 грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Нагадаємо, раніше екс-власник банку Олег Бахматюк пропонував погасити заборгованість банку перед бюджетом в розмірі близько 8 млрд грн.

"Лот, який складається з 113 кредитів та 3 позицій дебіторської заборгованості підприємств агропромислової галузі, серед яких санаторій та майнові комплекси, кондитерський цех та комерційна нерухомість, не зацікавив покупців навіть при умовах продажу за мінімальною ціною – за 1,17 млрд грн за оголошеною початковою вартістю лота 5,86 млрд грн", - додає видання.

Відзначимо, що "ВіЕйБі Банк" (VAB банк), мав кредитний рейтинг на рівні иааа (дуже висока надійність банку в довгостроковому періоді), був виведений з ринку разом із більшістю українських банків під час так званого "банкопаду" - масової ліквідації банків рішенням Нацбанку в 2014 році.

Восени 2019 року Національне антикорупційне бюро України відкрило так звана справа Писарука-Бахматюка, яке стосується нібито нецільового використання стабілізаційного кредиту VAB Банком, хоча кошти отриманого рефінансування були витрачені банком під жорстким контролем Національного банку України.

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