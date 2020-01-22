Фонд гарантирования проведет повторный аукцион по продаже VAB банка

Фонд гарантирования вкладов 6 февраля 2020 года проведет повторный аукцион по продаже пула активов ОАО "Виэйби Банка", в который входят права требования по кредитам. Стартовая цена лотов - 1,17 млрд грн, однако в ходе торгов она может снизиться до 234,4 млн грн (установлена минимальная цена). Об этом сообщают "Украинские новости, передает РБК-Украина.

Напомним, 21 января 2020 года Фонд гарантирования вкладов неудачно провел аукцион по продаже пула активов ОАО "Виэйби Банк". Ведь при стоимости лота в 5,85 млрд грн, активы не смогли продать даже в 5 раз дешевле, а единственной сделкой стала продажа имущественных прав на участок земли в Закарпатской области площадью 0,0024 га за 3200 грн. В свою очередь, экс-владелец банка Олег Бахматюк ранее предлагал погасить задолженность банка перед бюджетом в размере около 8 млрд грн, но ответа на предложение от ФГВФЛ и НБУ до сих пор не получил.

"Виэйби БАНК" (VAB банк) был выведен с рынка решением НБУ вместе с большинством украинских банков во время так называемого “банкопада” - массовой ликвидации банков по решению Нацбанка в 2014 году, хотя до того имел кредитный рейтинг на уровне uaAA (очень высокая надежность банка в долгосрочном периоде) и считался одним из самых надежных украинских банков. Большинство кредитов в составе пула находятся в залоге НБУ. Как заявляет Фонд гарантирования, соответствующие активы “до 10 раз торговались как отдельно, так и в составе пула в системе ProZorro.Продажи, но ни один покупатель пока не проявил к ним интереса”.

Как писало ранее РБК-Украина НАБУ начало допросы 10 тысяч работников аграрных компаний Бахматюка. Как заявляла пресс-служба агрохолдинга, причиной стал конфликт интересов директора НАБУ Артема Сытника – он был признан судом виновным в коррупции и внесен в реестр коррупционеров, что грозит ему потерей должности. Главным свидетелем обвинения по этому делу был советник сестры Олега Бахматюка.