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Фонд гарантування проведене повторний аукціон з продажу VAB банку

Новини » Економіка     22.01.2020 - 13:48
Фонд гарантування проведене повторний аукціон з продажу VAB банку
Фото: VAB банк (ukranews.com/)

Повторний аукціон планують провести уже 6 лютого

Фонд гарантування вкладів 6 лютого 2020 року проведе повторний аукціон з продажу пулу активів ВАТ "ВіЕйБі Банку", в який входять права вимоги за кредитами. Стартова ціна лотів - 1,17 млрд грн, втім у ході торгів вона може знизитися до 234,4 млн грн (встановлена мінімальна ціна). Про це повідомляють "Українські новини", передає РБК-Україна.

Нагадаємо, 21 січня 2020 року Фонд гарантування вкладів невдало провів аукціон з продажу пулу активів ВАТ "ВіЕйБі Банк". Адже при вартості лота в 5,85 млрд грн, активи не змогли продати навіть в 5 разів дешевше, а єдиною угодою став продаж майнових прав на ділянку землі в Закарпатській області площею 0,0024 га за 3200 грн. В свою чергу, екс-власник банку Олег Бахматюк раніше пропонував погасити заборгованість банку перед бюджетом в розмірі близько 8 млрд грн, але відповіді на пропозицію від ФГВФО та НБУ досі не отримав.

"ВіЕйБі БАНК" (VAB банк) був виведений з ринку рішенням НБУ разом з більшістю українських банків під час так званого “банкопаду” - масової ліквідації банків рішенням Нацбанку в 2014 році, хоча до того мав кредитний рейтинг на рівні uaAA (дуже висока надійність банку в довгостроковому періоді) і вважався одним з найнадійніших українських банків. Більшість кредитів у складі пулу перебувають в заставі НБУ. Як заявляє Фонд гарантування, відповідні активи “до 10 разів торгувалися як окремо, так і у складі пулу в системі ProZorro.Продажі, але жоден покупець поки не виявив до них інтересу”.

Як писало раніше РБК-Україна, НАБУ розпочало допити 10 тисяч працівників аграрних компаній Бахматюка. Як заявляла прес-служба агрохолдингу, причиною став конфлікт інтересів директора НАБУ Артема Ситника – він був визнаний судом винним у корупції і внесений до реєстру корупціонерів, що загрожує йому втратою посади. Головним свідком обвинувачення по цій справі був радник сестри Олега Бахматюка.

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Новини України Олег БахматюкФГВФО
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